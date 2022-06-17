Политолог Орлов предложил упростить приватизацию социального жилья для сирот

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил упростить приватизацию жилья для сирот, ставших родителями. Об этом написал RT.

По закону сироты по достижению совершеннолетия имеют право на предоставление жилья. Обычно это однокомнатная квартира, она предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. После этого жилье передается в бессрочный наем с правом приватизации.

Однако закон не учитывают ситуацию, когда у сирот появляются семьи и дети — соответственно, они нуждаются в улучшении жилищных условий, отметил Орлов. В течение пяти лет они не могут как продать жилье и добавить необходимую сумму для приобретения нового, так и обменять его на жилье большей площади.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения сирот, получивших жилье по договору найма, правом приватизировать данные помещения и распоряжаться ими на правах собственника после рождения ребенка», — говорится в тексте обращения на имя министра труда Антона Котякова.