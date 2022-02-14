Политолог Орлов предложил убрать комиссию за внутрибанковские переводы между физлицами

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить банкам взимать комиссию с физлиц за переводы внутри одного банка. Об этом написал RT.

Эксперт обратил внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса количество контактов между людьми помогают сокращать онлайн-магазины, а также возможность передавать деньги без личной встречи. При этом некоторые банки по-прежнему взимают комиссию со своих клиентов за переводы внутри системы.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами», — говорится в обращении Орлов на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.