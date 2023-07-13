Общество 13 июля 2023, 11:43 Политолог Орлов предложил создать в России единый номер для вызова служб ЖКХ

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В России следует создать единый номер, по которому граждане смогут позвонить и вызвать службы ЖКХ. Сделать это можно по аналогии с экстренными вызовами 112. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передал RT.

Политолог отправил соответствующее письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину. В нем говорится, что в каждом доме свой номер аварийной службы, куда можно звонить, если разорвало трубу или случилась другая коммунальная авария. Не каждый жилец запоминает его или записывает. Тем более неудобно бегать и искать его, если ситуация экстренная.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Российской Федерации единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб», — написал Орлов.

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