Общество 17 апреля 2023, 10:25 Политолог Орлов предложил сделать обслуживание карт МИР бесплатным во всех российских банках

Читать 360tv в

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением сделать бесплатным обслуживание карт МИР. Об этом написал RT.

По словам политолога, карты МИР стали единственной альтернативой на фоне введенных санкций в отношении иностранных карт Visa и Mastercard. Орлов отметил, что все российские банки должны сделать обслуживание карт МИР бесплатным.

Реклама

«В связи с этим прошу Вас совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт МИР российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций», — сообщил политолог.

Ранее сообщалось, что банки Кубы начали принимать карты МИР.