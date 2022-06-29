Политолог Орлов предложил сделать музеи бесплатными для несовершеннолетних

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным вход в музеи для детей и подростков младше 18 лет. Об этом написал RT.

Орлов отметил, что, согласно новой редакции Конституции, государство обязано создавать условия для всестороннего развития детей. Посещение музеев является важной частью образовательного процесса, расширяет кругозор и стимулирует интерес к искусству. При этом большинство государственных музеев предлагают бесплатный вход только детям до шести или семи лет.

Свое предложение политолог направил на имя министра культуры Ольги Любимовой.