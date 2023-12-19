19 декабря 2023, 11:29
Политолог Орлов предложил сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение с инициативой на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова. Об этом сообщил RT.
Политолог предложил сделать День семьи, любви и верности 8 июля нерабочим для многодетных граждан. Меры направлены на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних.
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