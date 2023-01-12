Общество 12 января 2023, 11:44 Политолог Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением разрешить оплачивать гражданам аренду жилья материнским капиталом. Об этом написал RT.

Сейчас, по словам политолога, тратить средства из маткапитала можно только на приобретение в собственность новой жилплощади.

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«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала», — написал в письме Орлов.

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