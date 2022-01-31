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    31 января 2022, 10:15

    Политолог Орлов предложил повысить требования к регистрации партий

    Полина Гребенщикова

    Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ужесточить требования к регистрации партий в России, увеличив количество членов партии, необходимое для ее признания. Об этом написал RT.

    Допустимое число членов политических партий снизили до 500 человек в 2012 году. По мнению Орлова, это привело к появлению слишком большого количества мелких организаций, которые не находят народной поддержки и часто не выполняют основную функцию партий — не участвуют в выборах.

    В обращении на имя главы комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса Орлов предложил увеличить необходимое для регистрации количество членов партий до пяти тысяч человек.