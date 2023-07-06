06 июля 2023, 12:53
Политолог Орлов предложил повысить размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Совфеда Валентине Матвиенко с предложением повысить размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России. Об этом написал RT.
Политолог отметил, что суммы долга, закрывающие выезд за границу, последний раз пересматривались в 2017 году. По его словам, они совсем незначительные и не должны становиться причиной, по которой люди не смогут выезжать за пределы страны.
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По действующему законодательству граждане, которые имеют долг свыше 10 тысяч рублей по алиментам, а также имеющие долг более 30 тысяч рублей по иным требованиям, могут быть ограничены в выезде.
Долги
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