Политолог Орлов предложил повысить размер выплаты к ордену «Родительская слава»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить размер выплаты, присуждаемой получившим орден «Родительская слава». Об этом написал RT.

Орден был учрежден в 2008 году, прилагающаяся к нему выплата составляет 100 тысяч рублей. Орлов отметил, что несмотря на инфляцию и изменение курса рубля выплата остается в прежнем размере.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом „Родительская слава“, с 100 до 250 тысяч рублей», — говорится в обращении политолога на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.