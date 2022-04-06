Политолог Орлов предложил поднять размер пособия по безработице в России

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил поднять размер пособия по безработице в России до величины прожиточного минимума. Об этом написал RT.

По мнению Орлова, одна из целей ухода западных компаний с российского рынка — подрыв рынка труда нашей страны. В результате санкций некоторые россияне могут остаться без работы. Сейчас размер пособия по безработице составляет от полутора до 12,7 тысячи рублей. При этом после трех месяцев состоящий на учете безработный может рассчитывать максимум на пять тысяч.

«В связи со сложившейся экономической обстановкой прошу вас оценить целесообразность поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13,7 тысячи рублей для всех категорий безработных, а для состоящих на учете более трех месяцев оставить текущий коридор размера пособия — от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей», — говорится в обращении на имя министра труда Антона Котякова.