Политолог Орлов предложил освободить от налога автомобили, унаследованные детьми

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми. Об этом написал RT.

В письме, которое было направлено главе Минфина Антону Силуанову, политолог отметил, что несовершеннолетние могут выступать в качестве собственников транспортных средств.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника», — говорится в обращении.

Сейчас в России по действующему законодательству представитель наследника в возрасте до 16 лет должен зарегистрировать данный автомобиль на себя, а с наступлением совершеннолетия ребенка — перерегистрировать авто на него. При этом законодательство предусматривает уплату транспортного налога лицом, на которое зарегистрирован автомобиль.