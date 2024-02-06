Общество 06 февраля 2024, 12:12 Политолог Орлов предложил обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма

Читать 360tv в

Зрители кинотеатров никогда не знают точно, во сколько начнется фильм, потому что тратят до получаса на просмотры рекламы и трейлеров, из-за чего не могут оценить, во сколько закончится показ. Поэтому директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой обязать кинотеатры указывать точное время начала просмотра, сообщил RT.

Соответствующее письмо он отправил главе Минкультуры Ольги Любимовой. По мнению Орлова, из-за длительной рекламы зритель не может спланировать свое время. Кроме того, несет дополнительные финансовые потери. Например, оплачивает лишние полчаса парковки.

Реклама

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты», — написал Орлов.

Авторы: