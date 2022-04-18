Политолог Орлов предложил не штрафовать за просрочки по ипотеке в 2022 году

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки платежей по ипотеке до конца 2022 года. Об этом написал RT.

Орлов направил обращение на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что от западных санкций сильно пострадали семьи, выплачивающие ипотеку. При этом возможность воспользоваться кредитными каникулами есть не у всех.

«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в тексте.