Общество 20 ноября 2023, 13:03 Политолог Орлов положительно оценил идею о дополнительной неделе отпуска для мобилизованных с детьми

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести дополнительную неделю отпуска для мобилизованных, имеющих на иждевении детей. В беседе с RT идею прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он положительно оценил инициативу, отметив ее плюсы.

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«Каждый лишний день, проведенный с семьей и детьми в свой отпуск, добавляет моральных и душевных сил для дальнейшей службы», — высказался эксперт.

По его словам, соответствующие меры принесут большую пользу детям военнослужащих. Ребенку важно проводить больше времени с родителями, объяснил Орлов.