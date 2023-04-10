Общество 10 апреля 2023, 14:21 Политолог Орлов поддержал идею защитить покупателей, приобретающих жилье с использованием маткапитала

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Инициатива защитить россиян, которые приобрели квартиры, ранее купленные с использованием маткапитала, поможет решить многие спорные вопросы. Об этом RT сказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, вопрос покупки жилья является крайне чувствительным в России. Поэтому особенно важно защитить интересы людей в этой сфере.

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«Но если в случае с мошенниками и недобросовестными собственниками это оправданно, то в случае с законодательством — нет. Российские законы должны стоять на страже защиты прав и интересов россиян, а не наоборот. Они должны упрощать жизнь, а не осложнять», — сказал Антон Орлов.

Однако он выступил против того, чтобы штрафовать людей, которые купили квартиру с использованием маткапитала, но не оформили долевую собственность.

Напомним, ранее депутат Яна Лантратова предложила вносить в ЕГРН сведения об использовании маткапитала. Дело в том, что при покупке недвижимости на эти средства собственность оформляется только на одного человека. Но в течение полугода нужно распределить доли между всеми членами семьи, включая детей. Если это не сделать, все последующие сделки будут признаны недействительными.

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