Общество 31 июля 2023, 11:50 Политолог Орлов поддержал идею депутата Нилова разрешить семьям использовать маткапитал на покупку машины

Читать 360tv в

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать материнский (семейный) капитал для покупки отечественного автомобиля. Об этом написал RT.

Ранее с подобной идеей выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Реклама

По словам Орлова, логично тратить деньги с маткапитала на покупку авто, которое будет использоваться для перевозки детей. В некоторых российских регионах подобная практика уже действует, добавил политолог.