Политолог Орлов оценил предложение увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение увеличить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий. Об этом написал RT.

«Все, что направлено на поддержку наших заслуженных ветеранов, все, что направлено на то, чтобы облегчить им жизнь, я все, безусловно, поддерживаю», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что государство сможет обеспечить финансовую часть этого вопроса.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей.