facebook_pixel
    08 июня 2022, 15:23

    Политолог Орлов оценил предложение приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

    Полина Гребенщикова

    Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT прокомментировал предложение приравнять военных корреспондентов к ветеранам боевых действий. С такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    Орлов согласился с тем, что такая мера была бы правильной.

    «Журналисты, выполняя свою работу, действительно часто рискуют своей жизнью для того, чтобы служить родине, сообщать читателям достоверную информацию и защищать интересы нашей страны», — сказал он.

    Матвейчев предложил полностью или частично предоставить военкорам те же льготы, что предоставляются ветеранам боевых действий.