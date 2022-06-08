Политолог Орлов оценил предложение приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT прокомментировал предложение приравнять военных корреспондентов к ветеранам боевых действий. С такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Орлов согласился с тем, что такая мера была бы правильной.

«Журналисты, выполняя свою работу, действительно часто рискуют своей жизнью для того, чтобы служить родине, сообщать читателям достоверную информацию и защищать интересы нашей страны», — сказал он.

Матвейчев предложил полностью или частично предоставить военкорам те же льготы, что предоставляются ветеранам боевых действий.