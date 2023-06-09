Общество 09 июня 2023, 15:43 Политолог Орлов оценил предложение Лантратовой изменить подход к выделяемым участкам для многодетных семей Политолог Орлов: многодетные семьи должны поощряться государством

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой изменить подход к выделяемым земельным участкам для многодетных семей. Об этом написал RT.

Как отметил политолог, многодетные семьи без сомнения должны поощряться государством.

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«Они не только способствуют улучшению демографической ситуации в нашей стране, но и являются примером для всех остальных семей», — добавил Орлов.

Он также добавил, что непригодные для жизни земельные участки могут повлиять на решение других семей «пойти по пути рождения трех и более детей».