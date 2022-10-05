Политолог Орлов оценил идею не давать микрозаймы людям без трудового стажа | 360°

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Спецоперация
05 октября 2022, 19:30
Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать
Общество
05 октября 2022, 19:29
Жительницы Ямала начали вязать теплые вещи для мобилизованных
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Знаменитости
05 октября 2022, 19:20
Рыжий из «Иванушек» вспомнил любимую учительницу и нелюбимые предметы
Подмосковье
05 октября 2022, 19:08
Пешеходную зону на улицах Дудкина и Комсомольской завершили во Фрязине
Подмосковье
05 октября 2022, 19:08
Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года
Образование
05 октября 2022, 19:04
Безграмотность породила панику. Россияне приняли световые столбы за «Пересвет» и пришельцев
Подмосковье
05 октября 2022, 19:01
Коломенский фестиваль вошел в число лучших гастрономических событий России
Власть
05 октября 2022, 19:00
Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Мир
05 октября 2022, 18:51
МИД РФ объявил, что суд ООН не в праве рассматривать иск Украины по конвенции о геноциде