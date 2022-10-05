Политолог Орлов оценил идею не давать микрозаймы людям без трудового стажа | 360°

Общество 05 октября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Орлов оценил идею не давать микрозаймы людям без трудового стажа

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT прокомментировал предложение ограничить выдачу микрозаймов россиянам с трудовым стажем менее года. С такой идеей ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Я поддерживаю любые механизмы, направленные на защиту россиян от кредитного рабства. Не секрет, что деятельность многих МФО направлена исключительно на собственное обогащение, а последствия таких поступков и судьбы людей, обратившихся за финансовой помощью, их не интересуют», — сказал Орлов.

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Он отметил, что микрозаймы часто берут молодые люди, которые не обладают должным уровнем финансовой грамотности и действует на эмоциях. Это мешает им трезво оценить свои возможности по выплате долга.

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