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    20 мая 2022, 13:33

    Политолог Орлов оценил идею давать студентам-донорам выходной после сдачи крови

    Полина Гребенщикова

    Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT высказался о предложении давать студентам выходной после сдачи донорской крови. Он назвал это «отличной идеей».

    «Студентам надо понимать, что их самоотдача и гражданская ответственность ценится государством», — сказал политолог.

    Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили давать студентам-донорам выходной после сдачи крови, а также в день связанного с ней медосмотра.