Политолог Орлов оценил идею давать студентам-донорам выходной после сдачи крови

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT высказался о предложении давать студентам выходной после сдачи донорской крови. Он назвал это «отличной идеей».

«Студентам надо понимать, что их самоотдача и гражданская ответственность ценится государством», — сказал политолог.

Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили давать студентам-донорам выходной после сдачи крови, а также в день связанного с ней медосмотра.