Общество 11 января 2023, 13:36 Политолог Оленченко оценил идею о разработке стратегии участия культуры в идеологической борьбе

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил идею юриста Ивана Соловьева о выработке стратегии участия культуры в идеологической борьбе с врагом. Об этом написал RT.

По словам политолога, сейчас в стране существует спрос на патриотизм и взаимопомощь.

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«Наша культура благородная, потому что ставит в центр внимания человека и заботу о нем. Она не совпадает с западными ценностями», — добавил Оленченко.

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Ранее общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил выработать стратегию участия культуры в идеологической борьбе с врагом.

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