11 января 2023, 13:36
Политолог Оленченко оценил идею о разработке стратегии участия культуры в идеологической борьбе
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил идею юриста Ивана Соловьева о выработке стратегии участия культуры в идеологической борьбе с врагом. Об этом написал RT.
По словам политолога, сейчас в стране существует спрос на патриотизм и взаимопомощь.
Реклама
«Наша культура благородная, потому что ставит в центр внимания человека и заботу о нем. Она не совпадает с западными ценностями», — добавил Оленченко.
Реклама
Ранее общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил выработать стратегию участия культуры в идеологической борьбе с врагом.
Запад
Реклама
Реклама