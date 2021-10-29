Политолог объяснил запрет на ввоз турецких мандаринов

Замдиректора российского Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов обсудил с «Ридусом» требование Роспотребнадзора приостановить с 29 октября ввоз турецких мандаринов в Россию.

Роспотребнадзор объяснил свое требование тем, что в турецких мандаринах превышено содержание пестицида хлорпирифоса, который опасен для человека.

По мнению Усмонова, действия ведомства можно расценить как попытку России экономически наказать Турцию за поставки Украине боевых беспилотников «Байрактар».

«Это чисто символическая акция. Пока о реальном запрете на ввоз турецких мандаринов речи не идет», — цитирует специалиста «Утро.ру».