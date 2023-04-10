Общество 10 апреля 2023, 11:52 Политолог объяснил, зачем США слежка за полностью подконтрольным Зеленским Политолог Горбачев: США могут следить за подконтрольным Зеленским из-за его экспромтов Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский полностью контролируется властями США, поэтому сама постановка вопроса о шпионаже за ним со стороны американских спецслужб просто неуместна. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев.

Он обратил внимание на публикацию CNN, сообщившего, что Штаты шпионили за Зеленским. Источник телеканала сослался на секретные документы, просочившиеся в Сеть. Украинских чиновников глубоко разочаровала эта утечка, добавил собеседник CNN.

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Горбачев в связи с этим напомнил, что шпионажем занимаются тайно, преследуя определенные цели, но в данном случае речи об этом не идет, потому что Зеленский полностью контролируется властями США.

«Этот человек полностью управляется, что там шпионить? Ему даются задания, и контролируется ход их исполнения», — пояснил эксперт.

При этом он не исключил, что президент Украины, учитывая его творческое прошлое, может допускать какие-то экспромты, выпадающие из контекста поведения, которое хотели бы видеть американские организаторы той или иной операции.

«С точки зрения радиотехнического, визуального, контактного контроля — то, что это существует в отношении офиса Зеленского и него лично, в этом нет сомнений», — добавил Горбачев.