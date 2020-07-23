Политолог объяснил, зачем Facebook устроил борьбу с расизмом

Захаров считает, что так компания пытается спасти свое положение, понимая его бедственность. На самом деле соцсеть не является местом для истинной свободы самовыражения, написал сайт «Политика сегодня».

«Facebook не является площадкой для истинной свободы самовыражения. Это инструмент наблюдения за настроениями народа в тех странах, где функционирует данная соцсеть. Мнимая борьба с расизмом — это не более чем удобная позиция, которая поможет компании подстроиться под актуальные тенденции», — пояснил политолог.