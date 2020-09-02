Политолог объяснил скрытые мотивы создания польской викторины по ВОВ

Политолог Александр Носович объяснил скрытые мотивы создания польским МИД викторины по Великой отечественной войне (ВОВ). Эксперт уверен, что с ее помощью Варшава продвигает свою версию развития истории того периода.

В ведомстве уточнили, что в тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, есть вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции. Прохождение викторины преподнесли в формате «челленджа». «Эстафету» передали эстонскому, латвийскому, британскому и американскому посольствам. В английской версии профиля назвали и российское посольство.

Носович считает, что целью этого мероприятия является привлечение общего внимания к альтернативной версии исторических событий, согласно которой ВОВ началась не из-за агрессии фашистской Германии, а якобы из-за «договоренностей, которые Германия заключила с Советским Союзом», пишет сайт «Политика сегодня».

Как считает специалист, российской стороне лучше никак не реагировать на подобные «выпады» со стороны Польши.