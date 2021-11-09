Политолог объяснил причины случаев ксенофобии из-за русского языка в Казахстане

Казахстан, как и все постсоветские республики, идет по пути отмежевания от России. И элита этой страны, и ее власти поддерживают курс на «казахизацию». Поэтому попытки вмешиваться в это со стороны РФ могут обернуться ухудшением отношений, заявил «360» директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов.

Он напомнил, что из-за давления на русскоязычное население в 90-е годы прошлого века произошла большая волна эмиграции из Казахстана.

«Сейчас оно усилилось. Изменилась и государственная политика. Произошла волна переименований в северной части страны, где названия исторически русские менялись на казахские. Это тоже вызвало напряженность и показало вектор политики республики», — отметил Вилисов.

На фоне этих событий, по словам эксперта, становится понятно, что речи о многонациональном Казахстане не идет.

«В целом сама казахская элита взяла этот курс и реализует его. Другое дело, что некоторые силы ведут себя экстремистским образом. <…> Вопрос этот сложный, и попытки его решить могут привести к ухудшению отношений с казахстанской элитой, потому что они придерживаются такого тренда», — пояснил он.

Вилисов отметил, что сейчас в Казахстане для русского языка пока нет альтернативы, он используется очень широко. Но это не означает, что в будущем ситуация не поменяется. Об этом говорит пример Украины.

Ранее о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению министра, отдельные такие случаи являются продуктом применения извне специальных информационных методик, которые направлены на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией.