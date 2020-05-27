Ручка как символ власти: политолог объяснил поступок Путина на совещании

Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами, и многие СМИ об этом написали как о важной новости. Политолог и политтехнолог Марат Баширов объяснил «360», стоит ли искать в этом поступке президента какой-то сакральный смысл.

Специалист заметил, что глава государства уже несколько совещаний «откровенно раздражен» неисполнением своих поручений.

«Мероприятие, с одной стороны, идет в прямом эфире, с другой — оно внутреннее. Президент имеет право выражать разными способами [недовольство] и даже предупреждать чиновников: мол, ты уже идешь по лезвию ножа», — сказал политолог.

С ручкой, напомнил он, связана давняя история с участием Олега Дерипаски. Главе государства тогда пришлось лично решать проблему, возникшую из-за конфликта между градообразующими предприятиями. В 2009 году на совещании в Пикалеве Путин дал свою авторучку Дерипаске для подписания договора, а потом потребовал ее вернуть.

Недавний поступок Путина тоже обратил на себя внимание СМИ, а тема с ручкой уже второй день держится в топе «Яндекса». Этому тоже есть объяснение: люди интересуются, а поисковик реагирует на заданные ему вопросы. Некоторые издания выбрали для новости кричащие заголовки.

Многие писали, что «терпению Путина пришел конец» и он «не смог сдержать эмоций». Кто-то заявил, что президент и вовсе был в гневе.

«Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен. И всем, кто может попасть под раздачу, нужно немедленно бежать — или самим в кого-то ручку бросать, или сделать все так, чтобы тебя сняли с административного крючка контроля», — заключил Баширов.

Фрагмент записи с совещания с Владимиром Путиным опубликовал в Twitter кремлевский пул РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что на первом плане для тысяч граждан оказались ситуации с ЧС. Люди рискуют остаться без жилья, а их жизни в опасности. После этого Путин бросил ручку на стол.