Политолог объяснил, почему России не подходит американский капитализм
Политолог Юрий Светов объяснил, почему России не подходят ни идеи социального китайского капитализма, ни система американского капитализма. Специалиста процитировало ИА Nation News.
Отмечается, что в Соединенных Штатах преобладают капиталистические идеи, а в Китае главенствует социальный капитализм, который притесняет свободу граждан. Ни тот, ни другой вариант, по мнению Светова, не подходит России, поскольку ее жители любят свободу и работают, надеясь лишь на себя.
«Взгляните на США, где поколениями живут люди, которые не проявляют никакого интереса к жизни, а увлекаются наркотиками. Все потому, что к них есть государственные выплаты. <…> Для русских свобода является важнейшей составляющей. В китайской модели свобода уходит», — обратил внимание Светов.