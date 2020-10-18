Политолог объяснил, почему перемирие пока не срабатывает в Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которого пока фактически нет. Политолог Владимир Шаповалов в беседе с «360» дал прогноз о том, когда сработают соглашения.

Специалист выразил уверенность, что это произойдет рано или поздно и при участии российской стороны.

«Конечно, ведущую роль в этом сыграет Россия. То, что стороны не могут прекратить военные действия, свидетельствует о высокой степени их вовлеченности в данную фазу вооруженного конфликта», — сказал Шаповалов.

Он заметил, что Армения и Азербайджан так или иначе придут к необходимости прекращения военных действий и начала переговоров. Основой для этого послужат Мадридский протокол или Казанские принципы.

Существенную деструктивную роль в начальной фазе конфликта и на нынешней стадии, конечно, играет Турция, заметил Шаповалов.

«Своими действиями она, по сути, спровоцировала данный вооруженный конфликт. То, что вооруженные действия до сих пор не прекратились, — заслуга турецкой стороны, которая своим активным присутствием и в политической, и в дипломатической, и в военно-технической составляющей данной фазы конфликта способствует тому, что стороны никак не могут договориться окончательно. Именно турецкий фактор является определяющим и провоцирующим дальнейшие действия», — сказал политолог.

Шаповалов пояснил, что и у Турции есть свои интересы. Более того, за плечами Анкары существенный опыт переговоров с российской стороной.

«Действия России, направленные на взаимодействие с Турцией и определенный диалог, который вынудит ее выйти из карабахского конфликта, рано или поздно достигнут своего результата. И Турция признает тот факт, что местный конфликт ее не касается», — заключил он.