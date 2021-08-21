Политолог объяснил, почему Меркель перед визитом в Киев обсудила Донбасс с Путиным

На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным канцлеру Германии Ангеле Меркель было важно услышать позицию России по ситуации в Донбассе, потому что после этого она совершит визит на Украину. Такое мнение высказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Меркель была одним из инициаторов Минских соглашений. И Германия, Франция, Россия являются их гарантами. Но мы видим, что Минские соглашения практически заморожены, ничего не происходит», — отметил он в беседе с «360».

Топорнин обратил внимание на то, что все чаще власти Украины заявляют о том, что их не устраивают Минские соглашения. В их реализации нет никакого продвижения.

Он напомнил, что после визита в Москву Меркель собирается в Киев, поэтому ей была важна позиция России на этот счет, чтобы понимать, что она может предложить Зеленскому.

«Путин, естественно, высказал, что Киев, по его мнению, к сожалению, занимает неконструктивную позицию по реализации Минских соглашений», — заключил Топорнин.

Накануне в ходе пресс-конференции после переговоров Путин отметил, что ситуацию на Украине до сих пор не удается урегулировать, и попросил Меркель оказать влияние на украинские власти для выполнения обязательств по разрешению кризиса на юго-востоке этой страны.