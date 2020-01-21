Политолог объяснил, почему экология стала главной темой форума в Давосе

По мнению специалиста, то, что главной темой выбран экологический вопрос, говорит о том, что у экономического форума нет реальной повестки и понимания того, что надо делать.

Крутаков напомнил о массе глобальных проблем в социально-политическом устройстве. В частности, это касается ливийского кризиса, которые пытаются утрясти.

Однако нет конкретных предложений по новой модели политических и экономических отношений, поэтому, по словам Крутакова, людей и кормят этаким экологическим эрзацем.

«Нужно же программу чем-то загружать, каким-то „программным обеспечением“. Вот программы нет, поэтому уже предлагают нечто другое», — заметил эксперт.