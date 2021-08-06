Политолог объяснил, по какой причине Россия не может отозвать признание Южной Осетии

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что требование Запада к России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии бесполезны. По его словам, для российских властей это будет политически невыгодным решением. Об этом сообщило радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Россия действительно может отказаться от признания двух республик. Тем более что такие примеры уже были зафиксированы. Буквально на днях 10 стран Африки и Азии выступили с таким же намерением по отношению к Косово, рассказала «Политика сегодня». Однако РФ не будет этого делать.

Ранее США, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Эстония, а также Албания призвали российские власти отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, они потребовали немедленно вывести вооруженные силы из этих регионов.

«Их призывы носят, скорее, ритуальный характер, тем более, что они делаются не впервые. Такие призывы мы слышали на протяжении последних 13 лет неоднократно. <…> Конфигурация [из семи стран] является произвольной. Уверен, что еще целый ряд западных государств мог бы присоединиться к этому заявлению», — заключил Кортунов.