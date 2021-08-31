Политолог объяснил, как «Спутник V» мог спровоцировать политический кризис в Словакии

Вакцина «Спутник V» входит в число лучших вакцин от коронавируса. Однако в мире есть несколько сил, которые заинтересованы в том, чтобы не допустить применение российского препарата. Ради этого они готовы провоцировать политические кризисы, заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Такой правительственный кризис сейчас произошел в Словакии, которая решила отказаться от использования российского препарата. По мнению Маркова, на это могло повлиять несколько факторов.

«Прежде всего это политические группы, которые ведут гибридную войну против России. Частью этой войны является представление России как враждебного и слаборазвитого государства», — объяснил он в комментарии «360».

Именно поэтому, по его словам, когда российская высокотехнологичная вакцина, созданная первой в мире, представляется другим странам, это ломает обоснование гибридной войны. А это невыгодно тем, кто ее ведет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы с помощью различных манипуляций, трюков и прямых преступлений сорвать применение «Спутника V», добавил Марков.

В качестве второй группы сил, заинтересованной в торможении применения «Спутника V», политолог выделил фармацевтические корпорации, которые производят конкурирующие вакцины.

«Это Pfizer и Moderna. Их план в том, чтобы в течение нескольких месяцев в ЕС не регистрировали „Спутник V“, чтобы чтобы их препараты полностью захватили рынок Евросоюза. Это 600 миллионов человек», — пояснил специалист.

По его словам, когда пойдут вторая, третья, четвертая волны вакцинации, эти компании поднимут цены на свои вакцины и начнут получать огромные прибыли. И зона их интересов не ограничивается Европой, они готовы бороться и за рынки развивающихся стран.

«Прямо преступники. Организованно, можно сказать, дают взятки от чиновников, чтобы не регистрировали „Спутник V“ и находили лживые полуоправдания для этого», — подчеркнул он.

К третьей группировке сил, которые противостоят «Спутнику V», Марков отнес тех, кто хочет воспользоваться препаратом для провоцирования тех или иных ситуаций в своей стране. Так, по его мнению, произошло и в Словакии.

«Вот Словакия решила использовать „Спутник V“, но политические оппоненты воспользовались силой тех двух группировок и спровоцировали политический кризис. Поэтому самое лучшее, что может сейчас сделать Словакия, — это силами прокуратуры немедленно выдать ордер на арест тех людей, которые пытаются сорвать применение „Спутника V“», — заключил он.