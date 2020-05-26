Выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры в Софии, оформлена в соответствии с историческими событиями. Ее общие положения повторяются из года в год. Обвинять Россию в «стирании» роли Болгарии в истории письменности можно исключительно в скандальных целях, считает политолог.

«Выставка определенно основывается на истории так или иначе, поэтому делать такие заявления… Тут вопрос в их целесообразности. <…> Вопрос в том, зачем именно сейчас. Когда подобные обвинения делаются, они делаются с определенной целью — создать скандал так или иначе», — заявила во время беседы с «360» политолог Наталия Елисеева.

Она добавила, что болгарской стороне нужно было внимание со стороны прессы, чтобы впоследствии это все вылилось в ряд взаимных осуждений и оскорблений.

«С учетом обострившейся в экономическом и социальном планах ситуации в мире подобные заявления несколько сомнительны. Даже если мы говорим об этнической принадлежности Кирилла и Мефодия, у тех же историков были вопросы», — добавила собеседница.

Ранее болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев раскритиковал выставку, посвященную Дню славянской письменности и культуры, перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии. Он заявил, что Россия «пыталась присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой». Стамболиев отметил, что РФ якобы «стерла Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием».