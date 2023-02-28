Эксклюзив 28 февраля 2023, 14:55 Политолог не исключил новых провокаций США с химоружием против ВС России Политолог Гуреев: США могут предпринять ряд провокаций с химоружием на Украине РИА «Новости»

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Бывший посол США в России Джон Салливан выступил с заявлением о том, что российские войска якобы планируют использовать химическое оружие в зоне спецоперации. Его слова говорят о том, что в скором времени ВСУ под руководством Соединенных Штатов могут провести ряд провокацией с целью обвинения России, заявил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев.

«Подобного рода заявления говорят о том, что США дали добро на использование химического оружия с целью дискредитации и создания провокации в отношении российской армии», — подчеркнул эксперт.

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Он обратил внимание, что в начале года украинские военнослужащие записывали обращения и видео, как крепят к коптерам контейнеры серого цвета с буквами ОБ (отравляющие боеприпасы). Все эти видео они сливали в Сеть. Позже это прекратилось.

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«По всей видимости, США запретили использовать такие боеприпасы в боевых целях, чтобы не создавать негативный имидж у ВСУ на международной арене. Плюс при их использовании замолчать использование Украиной химического оружия было бы невозможно», — отметил Гуреев.

Однако сейчас, по его словам, риторика США меняется: они готовы организовывать провокации, чтобы использовать это для дискредитации Вооруженных сил России.

«Поэтому вполне возможно, что в будущем мы увидим ряд провокаций с обвинением в адрес России, однако нам заранее стоит понимать, кем они сделаны и под руководством кого были реализованы», — заключил политолог.

Ранее на заявление Салливана отреагировали в Минобороны. По данным ведомства, 22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия Салливан обвинил ВС России в намерении использовать химическое оружие в зоне СВО.

«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — подчеркнули в министерстве.