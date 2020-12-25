Накануне Кулеба заявил, что власти Киева сделают все, чтобы помешать строительству российского проекта по опреснению воды на полуострове. Политик сообщил о планах найти и наказать компанию, которая будет заниматься постройкой конструкций.

Форманчук подчеркнул, что подобные высказывания находятся «за гранью здравого смысла». По мнению эксперта, такими словами Украина лишь вызывает раздражение крымчан. Люди в который раз убеждаются, что в 2014 году сделали верный выбор.

«Это часть украинского национал-фашизма, от которого мы — крымчане, сбежали в 2014 году. Таким заявлением Кулеба убедил нас, что мы поступили правильно, воссоединившись с Россией. Ненависть Киева к крымчанам только делает нас сплоченнее», — заметил политолог.

Шесть лет назад власти Украины перекрыли подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал. В итоге Крым лишился источника, который обеспечивал 87% потребностей полуострова в воде для питья, а также сельскохозяйственных нужд.