Политолог назвал цель закона о неприкосновенности экс-президентов

До сегодняшнего дня в России просто не было закона о неприкосновенности бывших глав государства. Правовое урегулирование этого вопроса касалось только первого президента России Бориса Ельцина лично. Об этом «360» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«До сегодняшнего момента, единственный президент России, который имел определенные привилегии, в том числе и неприкосновенность, и финансирование, и специальную резиденцию, был первый президент России [Борис Ельцин]), — пояснил Журавлев.

Политолог добавил, что закон о Ельцине приняли в 2000 году и он по определению не может распространяться на других глав государств. Это персональный документ. Теперь встал вопрос о распространении подобных привилегий на глав России, которые управляли и продолжают управлять страной. Вопрос решили урегулировать впрок. Это проблема политической безопасностью, так как к власти может прийти человек с другой позицией. Согласно принятому закону он не сможет использовать свое положение, чтобы навредить предшественнику, как это происходит в Киргизии или Армении.

«Привилегии будут защищать (бывших президентов России — прим. ред.) от преследования за политическую позицию. Это, наверное, правильно. <…> Во многих странах бывшие главы правительств или государств получают привилегии. Не везде, в Европе это не принято, если мы не говорим о монархиях. В США привилегии есть, но они значительно меньше», — добавил Журавлев.

9 декабря Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывших президентов России. Экс-руководителей Российского государства теперь нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать. Это коснется не только их действий во время президентства. Вопрос о лишении неприкосновенности будут при участии обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов.