Политолог назвал цель закона о неприкосновенности экс-президентов
«До сегодняшнего момента, единственный президент России, который имел определенные привилегии, в том числе и неприкосновенность, и финансирование, и специальную резиденцию, был первый президент России [Борис Ельцин]), — пояснил Журавлев.
Политолог добавил, что закон о Ельцине приняли в 2000 году и он по определению не может распространяться на других глав государств. Это персональный документ. Теперь встал вопрос о распространении подобных привилегий на глав России, которые управляли и продолжают управлять страной. Вопрос решили урегулировать впрок. Это проблема политической безопасностью, так как к власти может прийти человек с другой позицией. Согласно принятому закону он не сможет использовать свое положение, чтобы навредить предшественнику, как это происходит в Киргизии или Армении.
«Привилегии будут защищать (бывших президентов России — прим. ред.) от преследования за политическую позицию. Это, наверное, правильно. <…> Во многих странах бывшие главы правительств или государств получают привилегии. Не везде, в Европе это не принято, если мы не говорим о монархиях. В США привилегии есть, но они значительно меньше», — добавил Журавлев.
9 декабря Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывших президентов России. Экс-руководителей Российского государства теперь нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать. Это коснется не только их действий во время президентства. Вопрос о лишении неприкосновенности будут при участии обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов.