Политолог назвал слова лауреата Нобелевской премии о Великой отечественной войне «пробитым дном»
Лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич рассказала, что жители Белоруссии во время Великой отечественной войны боялись партизан больше, чем немцев. Журналист и политолог Армен Гаспарян ответил, что она «пробила дно». Об этом сообщил телеканал «Царьград».
«Партизаны-то еще и страшнее: немца можно уговорить, а партизана — никогда», — сказала писательница.
Гаспарян в своем Twitter написал, что она «пробила дно». Подписчики поддержали его и предложили проверить книги писательницы на предмет искаженных исторических фактов.