Политолог назвал слова лауреата Нобелевской премии о Великой отечественной войне «пробитым дном»

«Партизаны-то еще и страшнее: немца можно уговорить, а партизана — никогда», — сказала писательница.

Гаспарян в своем Twitter написал, что она «пробила дно». Подписчики поддержали его и предложили проверить книги писательницы на предмет искаженных исторических фактов.