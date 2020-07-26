Политолог назвал Родченкова продажным за слова о допинге в СССР

«Он ничего не может об этом знать, он тогда был сопливым мальчиком, который ничего про это знать не может. Поэтому это ни о чем. Он не мог быть ни участником, ни свидетелем тех событий. То ли он сам это придумал, а то о нем что-то начали забывать, то ли его попросили его новые хозяева», — заявил политолог.

По его мнению, Родченков и дальше будет очернять российскую спортивную историю. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не умрет.

«Когда Родченков помрет, тогда это и прекратится. Пока ему нужно продавать себя, вот он и продает», — добавил Михеев.

В заявление Родченкова могут поверить только «балбесы и придурки», уверен политолог.

Ранее Родченков представил свой взгляд на бойкот Игр-1984 в Лос-Анджелесе, который устроил СССР. Советские власти якобы спрятали допинговую лабораторию на борту лайнера. Они планировали отправить корабль к американскому побережью, но в Лос-Анджелесе судно не пустили в порт.

Свое мнение глава Московской антидопинговой лаборатории изложил в книге «Как я развалил секретную допинг-империю Путина», которую начнут продавать в Великобритании с 30 июля.