Политолог назвал регионы РФ, которые хочет «принять» Киев
Политолог Дмитрий Журавлев обсудил с ИА Ura.ru слова украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о готовности Незалежной принять в свой состав пару российских областей.
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По мнению специалиста, украинский политик имеет в виду черноземные регионы России, в частности — Белгородскую и Воронежскую области. Журавлев пояснил, что Киев хочет играть на зерновом рынке и стать на нем монополистом.
«Раньше у них была подобная идея про подсолнечное масло — ничего не вышло», — напомнил эксперт.
Он заметил, что заявления Кулебы далеки от реальности, поскольку обозначенные области на это не пойдут. По словам Журавлева, какой смысл в том, чтобы жить беднее, нежели сейчас.