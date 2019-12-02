Политолог назвал регионы РФ, которые хочет «принять» Киев

«Готовы принять пару областей РФ». Киев обозначил геополитические аппетиты Подробнее

По мнению специалиста, украинский политик имеет в виду черноземные регионы России, в частности — Белгородскую и Воронежскую области. Журавлев пояснил, что Киев хочет играть на зерновом рынке и стать на нем монополистом.

«Раньше у них была подобная идея про подсолнечное масло — ничего не вышло», — напомнил эксперт.

Он заметил, что заявления Кулебы далеки от реальности, поскольку обозначенные области на это не пойдут. По словам Журавлева, какой смысл в том, чтобы жить беднее, нежели сейчас.