Политолог назвал «психологическим давлением» слухи об отключении РФ от SWIFT

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко обсудил с сайтом kp.ru возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Специалист заметил, что от SWIFT отключают не страну как таковую, а отдельные банки. В 2012 году от нее отключили некоторые иранские банки в рамках всеобъемлющих санкций против Ирана. Это создало дополнительные сложности для экономики, но властям страны удалось найти обходные маневры.

«Само изучение западниками подобного вопроса — это тоже своего рода давление на Россию, а утечки об этом — это такой психологический прием запугивания», — добавил собеседник издания.