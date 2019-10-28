Политолог назвал причину отказа российских семей от получения льгот

Более 30% российских семей не пользуются льготами. Они просто о них не знают Подробнее

По мнению специалиста, главной причиной отказа от льгот является бюрократизация процесса, так как их получение очень сложно организовано, требует много писем и документов. Соответственно, люди не хотят на себе проверять это и предпочитают, чтобы с подобным вещами экспериментировал кто-то другой.

При этом, по словам специалиста, льготы в России не самые «роскошные». Кроме того, есть еще и психологический фактор.

«Аппарат исходит из презумпции виновности гражданина: человек, пришедший за льготами, скорее всего, мошенник», — заметил Журавлев.