Политолог назвал причину отказа российских семей от получения льгот
Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что около 35% российских семей с детьми не пользуются причитающимися им льготами.
Более 30% российских семей не пользуются льготами. Они просто о них не знаютПодробнее
По мнению специалиста, главной причиной отказа от льгот является бюрократизация процесса, так как их получение очень сложно организовано, требует много писем и документов. Соответственно, люди не хотят на себе проверять это и предпочитают, чтобы с подобным вещами экспериментировал кто-то другой.
При этом, по словам специалиста, льготы в России не самые «роскошные». Кроме того, есть еще и психологический фактор.
«Аппарат исходит из презумпции виновности гражданина: человек, пришедший за льготами, скорее всего, мошенник», — заметил Журавлев.