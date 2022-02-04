Политолог назвал последствия бойкота Олимпиады для Китая и России

Дипломатический бойкот Олимпиады, который объявили США и союзники, только подтолкнет КНР к России и окажет небольшое позитивное влияние на российско-китайские отношения. Китай на фоне этого бойкота будет больше ценить хорошие отношения с Россией, заявил «360» политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Этот бойкот немного подтолкнет Россию и Китай друг к другу. Хотя, казалось бы, куда еще больше. США ведут гибридную войну и против России, и против Китая. И сама логика событий подталкивает РФ и КНР быть союзниками», — сказал специалист.

То, что Китай поддержал требования России к НАТО по гарантиям безопасности, по его словам, тоже, безусловно, укрепляет российско-китайские отношения.

«Но здесь надо сказать, что нас очень волнует, чтобы такие страны, как оккупированная американцами Украина или Грузия, не стали плацдармами для будущей агрессии. А для Китая очень важно, чтобы НАТО не совершал прыжок на Тихий океан, к которому он готовится. <…> Последние годы внутри альянса обсуждается идея о том, чтобы сделать НАТО глобальным», — отметил Марков.

Это подразумевает, что в альянс должны войти традиционные противники Китая. Среди них, например, Япония, Австралия, Южная Корея, пояснил эксперт.

Марков обратил внимание, что перед началом ОИ высказывались опасения, что США могут начать военную операцию в Донбассе во время соревнований. По его словам, это вообще можно считать американским стилем.

«Как известно, <…> Михаил Саакашвили начал военную операцию в Южной Осетии по отмашке из Вашингтона в день открытия Олимпийских игр в Пекине 2008 года. <…> В 2014 году они (США — прим. ред.) провели госпереворот на Украине за несколько дней до закрытия Игр в Сочи», — сказал Марков.

Однако сейчас, по его словам, это маловероятно. «Россия собрала мощную группировку у границ оккупированной американцами Украины. Поэтому сейчас прогнозы такие, что военные действия не начнутся, потому что американцы боятся», — заключил он.

О том, что председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает позицию РФ на переговорах с НАТО, сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.