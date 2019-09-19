Поход бурятского шамана назвали эзотерическим протестом
«Мы имеем дело с политической экзотикой. У нас протест нынче носит самый разнообразный характер. Характер субкультуры с привлечением молодежи к весьма сомнительным не правовым действиям, характер политический, но какой-то выхолощенный, с попытками совмещать несовместимое — протест и политическую активность. Теперь у нас есть и такая ипостась, как эзотерический протест», — рассказал Мухин.
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Собеседник заявил, что в случае с Габышевым и его «походом на Москву» есть что обсудить и есть над чем посмеяться.
«Я бы не предавал серьезного значения этому походу шамана», — отметил Мухин.
Ранее в пресс-службе МВД Бурятии сообщили о задержании на 202-м километре трассы М-53 «Байкал» мужчины 1958 года рождения по подозрению в преступлениях на территории Якутии.
В СМИ появилась информация, что задержанный — это шаман Габышев, который пешком шел в Москву протестовать. В полиции эту информацию не подтвердили.
Как сообщило агентство РИА ФАН, задержанного самолетом доставят из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.