Поход бурятского шамана назвали эзотерическим протестом

Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который шел пешком в Москву, чтобы «свергнуть власть», пытался реализовать эзотерическую часть протеста. Таким мнением поделился с «360» политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Мы имеем дело с политической экзотикой. У нас протест нынче носит самый разнообразный характер. Характер субкультуры с привлечением молодежи к весьма сомнительным не правовым действиям, характер политический, но какой-то выхолощенный, с попытками совмещать несовместимое — протест и политическую активность. Теперь у нас есть и такая ипостась, как эзотерический протест», — рассказал Мухин.

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Собеседник заявил, что в случае с Габышевым и его «походом на Москву» есть что обсудить и есть над чем посмеяться.

«Я бы не предавал серьезного значения этому походу шамана», — отметил Мухин.

Ранее в пресс-службе МВД Бурятии сообщили о задержании на 202-м километре трассы М-53 «Байкал» мужчины 1958 года рождения по подозрению в преступлениях на территории Якутии.

В СМИ появилась информация, что задержанный — это шаман Габышев, который пешком шел в Москву протестовать. В полиции эту информацию не подтвердили.

Как сообщило агентство РИА ФАН, задержанного самолетом доставят из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.