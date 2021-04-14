Политолог назвал плачевной эпидемиологическую ситуацию в Турции

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев обсудил с Общественной службой новостей приостановку авиасообщения между Россией и Турцией.

Мавашев признал, что сейчас положение Турции плачевное. По его словам, в последний год врачи скрывали истинное положение дел, занижая реальную динамику по заболеваемости COVID-19. Об этом специалисту рассказали российские дипломаты, находящиеся в Турции.

«Не вижу оснований для ответных мер. В Анкаре отдают себе отчет в реальном положении вещей. Если на кого и обижаться в данном случае, то только на себя», − заметил специалист.