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    14 апреля 2021, 20:51

    Политолог назвал плачевной эпидемиологическую ситуацию в Турции

    Артур Блянихов

    Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев обсудил с Общественной службой новостей приостановку авиасообщения между Россией и Турцией.

    Мавашев признал, что сейчас положение Турции плачевное. По его словам, в последний год врачи скрывали истинное положение дел, занижая реальную динамику по заболеваемости COVID-19. Об этом специалисту рассказали российские дипломаты, находящиеся в Турции.

    «Не вижу оснований для ответных мер. В Анкаре отдают себе отчет в реальном положении вещей. Если на кого и обижаться в данном случае, то только на себя», − заметил специалист.