Политолог назвал эффективные военные действия способом подтолкнуть Киев к реальным переговорам

Поведение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения говорит о том, что они считают себя правыми во всем, заявил политолог Юрий Светов. По его мнению, заставить Киев вести реальные переговоры можно только с помощью эффективных военных действий.

«Посмотрите тон высказываний советников Зеленского. Они говорят так, как будто бы на их стороне правда, на их стороне перевес в этих операциях. Получается так, что только эффективными военными действиями можно заставить Украину вести реальные переговоры», — сказал эксперт в эфире «360».

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии. Второй этап был запланирован на 2 марта. Делегация РФ прибыла в Белоруссию в тот же день вечером, но переговоров не произошло. Дело в том, что украинская сторона изменила место встречи.

По мнению военного политолога Александра Перенджиева, эти маневры украинской делегации вызывают впечатление, что у нее много внешних кураторов. Эксперт добавил, что сейчас Украина не ведет переговорный процесс, а играет с Россией в политико-дипломатические игры.