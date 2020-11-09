Политолог напомнил, что советские лидеры дарили Украине земли
Член Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при московском правительстве, политолог Антон Бредихин обсудил с ИА Nation News очередные заявления украинских властей о возврате Крыма и Донбасса в состав Незалежной.
Бредихин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что многие советские республики получили огромное количество земель, исторически принадлежащих России.
«Соответственно, в Киеве прекрасно понимают, что, начиная от Ленина и продолжая Сталиным, Хрущевым и прочими, им дарили земли», — заметил собеседник информагентства.
Он добавил, что именно советские лидеры сформировали современную Украину, передав в состав украинской ССР исконно русские территории.
«Поэтому может нам также стоит ставить вопрос о возврате своих земель?» — обратил внимание политолог.