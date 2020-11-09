Политолог напомнил, что советские лидеры дарили Украине земли

Бредихин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что многие советские республики получили огромное количество земель, исторически принадлежащих России.

«Соответственно, в Киеве прекрасно понимают, что, начиная от Ленина и продолжая Сталиным, Хрущевым и прочими, им дарили земли», — заметил собеседник информагентства.

Он добавил, что именно советские лидеры сформировали современную Украину, передав в состав украинской ССР исконно русские территории.

«Поэтому может нам также стоит ставить вопрос о возврате своих земель?» — обратил внимание политолог.