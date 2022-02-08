Политолог Минченко прокомментировал позицию Макрона в конфликте из-за Украины
Политолог Евгений Минченко прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщила НСН.
По его словам, Макрон придерживается нейтральной позиции. Он дает понять, что НАТО перегибает, и при этом стремится к мирному урегулированию сложившейся ситуации.
«Он такой голос разума», — заключил Минченко.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились вместе работать над снижением напряженности в ситуации с Украиной.